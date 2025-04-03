川普課對等關稅 工具機公會：盼政府積極與美協商

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣工具機暨零組件工業同業公會今天晚間表示，美國是台灣工具機出口第2大市場，2024年占比約15%，對等關稅將衝擊工具機產業，業者盼政府積極與美方協商，爭取更合理稅率以減輕產業負擔。

美國總統川普宣布對各國實施對等關稅，其中對台灣課徵稅率為32%。行政院今天說，這項稅率強烈不合理，並未實際反映台美經貿實際狀況，政院感到高度遺憾，行政院長卓榮泰已經指示與美國嚴正交涉。

工具機公會透過新聞稿指出，美國公布的對等關稅措施，對台灣工具機與零組件業者帶來嚴峻挑戰。美國是台灣工具機出口第2大市場，2024年占比約15%，關鍵零組件出口占比約7%，高關稅政策勢必影響業者對美國市場的出口布局，進一步衝擊產業競爭力。

公會表示，對等關稅稅率會高達32%，主要來自近年台美貿易順差擴大，特別是半導體及相關產品的出口成長；但關稅政策卻由全體產業共同承擔，對於以中小企業為主的工具機產業而言，將帶來不小的經營壓力。

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公會指出，工具機業界呼籲政府能夠積極與美方協商，爭取更合理稅率，減輕產業負擔。

公會表示，台灣工具機產業以中小企業為主，面對關稅變局，各企業將根據自身的市場策略進行調整，包括強化全球供應鏈、提高當地生產比例，或轉向其他市場發展。未來，工具機產業仍將持續關注政策變化，並調整經營策略，因應挑戰並維持市場競爭力。（編輯：林克倫）1140403