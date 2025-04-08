證交所修規章接軌國際 開放大型績優公司法說談展望

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）證交所今天表示，為與國際接軌、減輕上市公司申報作業並兼顧資訊揭露品質，修正「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」等規章，包括開放大型績優公司得於法說會中說明中長期展望，得不適用應公開完整式財務預測的條件。

證交所今天公告修正「資訊申報作業辦法」，刪除上市公司申報「財務資料」、「最大可買回自己公司股數及金額等資訊」及「公司治理規章及異動資訊」，並放寬「獨立董事資訊暨全體董事出席董事會與進修情形」、「產業分類基本資料」及「功能性委員會運作情形」等之申報頻率。

其中修正「財務預測之認定標準」，就大型績優且著重公司治理的上市公司，增列得於法說會中說明中長期展望，得不適用應公開完整式財務預測條件，希望藉此接軌國際市場，強化國內上市公司與投資人溝通與兼顧市場穩定性。

另為配合股東會議案資訊標準化及英文化推動，增列於公告候選人名單時，得自願揭露候選人英文姓名資訊。

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為提升資訊透明度，增進上市公司公告自結損益資訊的意願，證交所就已公告自結損益的公司，於其辦理通過財務報告的董事會召集通知，或辦理通過年度自結財務資訊董事會召集通知時，得豁免適用發布重大訊息作業。

另為明確重大訊息說明記者會適用情況，上市公司如連續3個月公告營收為零或負數者，得排除召開重大訊息說明記者會，修正「重大訊息處理程序」。（編輯：潘羿菁）1140408