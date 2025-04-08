出口美國遭喊卡 竹縣汽機車零件廠憂產品淪庫存

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（中央社記者郭宣彣新竹縣8日電）美國對等關稅衝擊台灣產業，新竹縣工業會總幹事曾昭維今天說，竹縣1家出口至美國汽機車零配件業者前天接獲美方客戶聯繫暫停出貨，業者憂心成品恐淪為庫存。

曾昭維今天告訴中央社記者表示，竹縣1家出口至美國的汽機車零配件業者受對等關稅影響，業者前天接獲美方客戶聯繫需暫停出貨，原因是目前狀況仍混亂，還要釐清關稅規範內容。

曾昭維說，業者的這次被美方喊停的訂單價值達2千多萬至3千萬元，業者憂心暫停出貨，恐怕讓成品淪為庫存，目前還有部分正生產中的半成品，目前只能暫停作業，等待美方客戶通知再進行。

竹市鼎億玻璃工業有限公司總經理陳慶齡告訴中央社記者說，玻璃製造業也認為目前狀況混亂，業者也在觀望中。

竹縣府產發處處長陳偉志向中央社記者表示，112年新竹縣的產值約為新台幣1.8168兆元，其中電子零組件（含半導體相關產業）約1.05兆元，光電資通訊及電腦周邊產業約3020億元，精密機械約755億元，而台灣作為出口導向的經濟體，這波關稅調整預估將影響竹縣716家廠商。

陳偉志說，另在半導體晶圓代工部份影響較低，是因目前半導體製程產品還未納入加稅清單，但仍須觀望後續美國課稅類別情形，仍有風險。

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新竹市政府產發處表示，香山工業區以金屬製品及電子零組件製造的中小企業，是半導體產業所需的零組件及中下游供應鏈，供貨大多以園區廠商為主，此次半導體產業暫不課稅，目前影響較小。

竹市府說，玻璃製造等傳產業者，廠區以內銷為主，目前受影響較小，持續觀察。（編輯：林恕暉）1140408