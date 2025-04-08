去年上市櫃稅前獲利創10年次高 2家公司最快11/18下市

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（中央社記者羅元駿台北8日電）金管會證期局今天指出，福懋油、樺晟2家上市櫃公司2024年財報難產，最快將於今年11月18日下市。至於整體上市櫃公司合計2024年稅前盈餘達新台幣5兆794億元、年增36.8%，寫下近10年次高，僅次於2021年的5兆2248億元。

金管會證期局副局長高晶萍今天例行記者會指出，截至3月31日上市櫃應申報家數為1886家，除上市公司福懋油和上櫃公司樺晟，未如期出具2024年度財務報告，其餘均完成申報。

高晶萍指出，福懋油因董事長選舉問題，財報無法產出，樺晟則因會計師終止委任導致財報難產，2家公司已於4月7日停止股票買賣，若連續停止6個月未能恢復買賣並補交財報，最快終止上市日為今年11月18日。

金管會也公布，上市公司去年累積營收為新台幣40兆7507億元、年增13.47%，創近10年新高；稅前盈餘則為4兆7676億元、年增38.54%，寫近10年次高。

高晶萍進一步指出，2024年度上市公司獲利成長產業包括半導體業因人工智慧（AI）需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；金融保險業則受惠金融市場行情，帶動投資、手續費及其他淨收益增加，航運業則因地緣政治衝突推升運價挹注獲利。

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上櫃公司去年累積營收為新台幣2兆7296億元、年增7.22%，創近10年最高；稅前盈餘為3118億元、年增14.8%，寫近10年第3高。高晶萍說，獲利成長主要是電子零組件業和其他電子業受惠AI、5G發展，以及遊戲產業的部分公司認列處分股權利益等推升獲利。

高晶萍指出，合計上市櫃公司2024年稅前淨利為5兆794億元，較2023年增加1兆3664億元、年增36.8%，創下近10年次高，而史上新高是2021年的5兆2248億元。（編輯：潘羿菁）1140408