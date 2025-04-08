無畏美對等關稅 東陽：德州廠擴產因應AM訂單成長

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美國總統川普對等關稅來襲，車用零配件廠東陽今天表示，東陽在美國成立30年的德州廠，這兩年加大力道持續擴廠，因應售後維修件（AM）訂單成長的需求。

東陽下午公布3月自結合併營收新台幣25.52億元，月增1.72%、較2024年同期成長11.85%，創歷史單月新高；東陽自結第1季合併營收72.91億元，較去年同期成長18%，創歷史同期新高。

東陽指出，3月和第1季受惠AM售後維修市場暢旺，以及原廠委託製造（OEM）電動車需求帶動。

展望產能布局，東陽指出，持續強化本廠產線以提升出貨量能，積極擴建新廠。其中，台南科工廠積極趕工，七股科工區將於5月初動工建廠。

在美國市場方面，東陽表示，美國成立30年的德州廠，這兩年加大力道持續擴廠，因應AM訂單持續成長需求，拉大競爭距離。

東陽3月AM事業自結營收20.43億元，較去年同期成長18%；累計前3月營收57.54億元，年成長23%，均創歷史同期新高。

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東陽OEM事業自結3月營收5.09億元，第1季自結營收15.37億元，較去年同期成長3%。

東陽說明，OEM事業受惠電動車市場熱度提升，加上訂單回暖，集團積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術。（編輯：張良知）1140408