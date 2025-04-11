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亞洲資產管理中心高雄專區 劃定中正路以南至亞灣

2025/4/11 15:36
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（中央社記者林巧璉高雄11日電）高市府今天公告亞洲資產管理中心高雄專區範圍，除了重點區域亞灣區，昔日「金融街」中正路也入列，劃定範圍從中正路以南、民族與民權路以西、復興三路以北到亞灣區。

高雄市經發局今天發布新聞稿表示，高雄成功爭取成為第一處試辦地點，「高雄專區」首推以亞灣區為重點發展區域，並考量高雄市中正路過去一直是高雄重要金融街的產業群聚效益。

經發局長廖泰翔表示，金融業者可在劃定範圍以新設據點或既有據點擴充辦理試辦業務，結合全台首座以綠色金融科技為主題的「高雄金融科技創新園區」，未來將與周遭的台灣碳權交易所與淨零學院，透過群聚金融科技領域的創新合作與發展，打造連結國際的綠色金融科技生態系。

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經發局指出，市府配合公告高雄專區範圍，與金管會共同以「2年有感、4年有變、6年有成」並以金融業資產管理規模增加新台幣4兆元，鼓勵符合資格的金融機構遞件申請，7月正式營運。

經發局補充，亞洲資產管理中心高雄專區預計比照「亞灣2.0計畫」提供企業「006688」租金補助，即第1、2年免租金，3、4年打6折，5、6年8折，預計將帶動資產管理產業、法律稅務專業機構與家族辦公室等金融服務進駐專區，吸引海外資金與人才回流，平衡南北金融發展。（編輯：郭諭儒）1140411

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