央行打炒房威力持續 首季房地交易3稅齊衰退

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北14日電）財政部今天公布最新稅收統計，央行打炒房效果持續發酵，房地交易趨緩，影響所及，首季契稅、土增稅、房地合一稅實徵淨額均為年減，其中，六都房地合一稅更是僅有新北市呈年增格局，其餘均為負成長。

財政部今天公布3月全國賦稅收入新台幣2324億元、年減2.8%，前3月實徵淨額5540億元、年減0.6%。

觀察與房地交易相關的稅目，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，其中土增稅、契稅3月實徵均呈年減，僅房地合一稅微幅年增，若以首季實徵情況而言，3項稅收都呈負成長格局。

劉訓蓉指出，整體而言，房市主要仍受央行選擇性信用管制政策影響，且銀行房貸趨於緊縮，民眾購屋心態也趨於冷靜，同時，近期全球政經局勢不明，台股劇烈震盪亦可能間接影響國內房市。

劉訓蓉表示，土地增值稅3月實徵69億元、年減11.1%，就縣市來看，以新北、台北及高雄市減少較多，增加較多的縣市為台中市；前3月實徵197億元、年減8.8%， 同樣是以新北、台北及高雄市減少較多，六都唯一逆勢成長的為台中市。

契稅方面，3月實徵15億元、年減8.8%，她指出，各縣市互有增減，減少較多的是新北市及台南市，主因去年同期有建案的交屋潮，使基期較高，增加較多的縣市則為台中及桃園市；前3月實徵38億元、年減12.9%，以新北、台南及高雄減少較多，增加較多者為桃園及台中市。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

房地合一稅3月實徵約44億元、年增2.7%，劉訓蓉說明，六都中正成長的包含新北、台北以及台南市，桃園、台中、高雄則落入年減；前3月實徵101億元、年減10.5%，六都中僅新北為年增，其餘直轄市減幅介於約7%至17%不等。

針對4月房地交易相關稅收展望，劉訓蓉表示，目前房市確實已有趨緩，但國際政經局勢及政策其實仍不是很明朗，土增稅、契稅、房地合一稅收後續走勢，尚難估測。（編輯：林興盟）1140414