林伯豐提3建議因應美國關稅 籲暫緩徵收碳費至2027年

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（中央社記者劉千綾台北16日電）美國關稅措施為全球經濟與產業發展增添不確定性，三三會理事長林伯豐提出3項建議，包括政府應協助水電取得、工業區土地租金優惠和稅務減免等。他也建議，政府應提供融資及降息等金融工具，並暫緩徵收碳費至2027年。

林伯豐今天出席三三會例會受訪表示，美國對台灣徵收32%的關稅非常不合理，台商也承受不起，預估今年的經濟成長率可能連1.5%都達不到，政府和企業都要努力因應。

林伯豐代表企業界提出3項建議，包括政府協助水電取得、工業區土地租金優惠和稅務等減免等，以保障業者的生存。

林伯豐進一步指出，政府盤點可以調降的進口關稅，尤其是原物料及汽車的進口關稅，另降低貨物稅及取消印花稅以及調降營所稅。同時，提供融資及降息等金融工具，另應與歐盟碳邊境調整機制 （CBAM）同步，暫緩徵收碳費至2027年。

林伯豐指出，2024年台灣對中國出口比重為31%，應持續推動兩岸經貿交流，確保對中國大陸的出口市場。

林伯豐表示，台灣是外貿導向的國家，台灣對美國出口的比重23%，美國如果加徵台灣關稅32%，台灣出口美國將減少21%以上，產業可能面臨客戶轉單、產能過剩、外銷產品擠壓內銷市場等問題。

林伯豐表示，台灣應該參考其他國家與美國談判的策略，「（談判）打前鋒一定是挨打」，台灣沒有實力與美國對抗，加上籌碼不多，因此應該讓其他比較有實力的國家先和美國談判，政府再提出對台灣比較有利的條件去和美國談判。

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他指出，台美談判重點包括關稅，以及非關稅貿易障礙的進口配額、檢疫規定、基改食品規定、外匯等，政府應做好國內衝擊分析與溝通，在不影響對外談判下，向國內產業說明衝擊與配套。

林伯豐強調，政府要鼓勵企業開發新的商業模式，調整供應鏈配置，多元布局及擴大市場，加大研發創新投入，開發高附加價值的新產品，確保在國際市場的競爭力。（編輯：林淑媛）1140416