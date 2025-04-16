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精英電腦總經理異動 內部提拔周錫昌升任

2025/4/16 18:15
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（中央社記者吳家豪台北16日電）精英電腦再傳人事異動，今天臨時董事會通過總經理異動案，由董總辦公室特別助理周錫昌升任；原總經理陳嘉生將轉任董總辦公室資深顧問，持續參與公司策略方向規劃與建議。

精英去年1月提前改選董事，由陳嘉生接任總經理；去年8月8日精英董事長暨執行長鍾依文請辭，8月30日精英召開董事會推選王光祥為董事長、陳明星為副董事長。

精英發布新聞稿表示，此次人事異動是為了企業永續經營，讓公司內部管理層年輕化，並因應人工智慧科技發展、地緣政治與關稅情勢變化所帶來的挑戰，由內部提拔熟悉產品、內部流程及深化客戶關係的周錫昌擔任總經理。

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精英指出，會持續利用數位轉型優化內部營運、應對地緣政治與新興市場的製造轉型，讓精英觸角更多元化，並創造更強勁的營運動能。

周錫昌曾任職紳泰科技工控電腦研發總監、研華BDM、映泰科技協理、深圳三諾信息協理、深圳吉方科技總經理、威盛電子副總經理及精英電腦資深經理等職務。（編輯：楊凱翔）1140416

#深圳
#精英電腦
#陳嘉生
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