台積電跌5元 台股盤中跌勢收斂至百點內

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（中央社記者何秀玲台北17日電）台股今天早盤開低後震盪，最低來到19196.47點，盤中跌點收斂至百點內，電子權值股走弱。市場靜待台積電法說會，台積電盤中下跌5元至850元，持續失守5日線。BBU（電池備援電力模組）概念股抗跌、黃金概念股走強。

截至10時50分，加權指數為19342.81點，下跌125.19點。電子股盤中下跌0.7%、金融股下跌0.59%，代表中小型股票的櫃買指數下跌0.64%。

電子權值股表現相對疲弱，台積電下跌5元至850元，鴻海下跌2.5元為133.5元，聯發科股價為1335元，下跌30元。

BBU概念股抗跌，新盛力、加百裕盤中股價上漲逾3%，順達上漲逾2%。

國際金價屢創新高，被視為黃金概念指標的佳龍以29.15元攻上漲停，金益鼎上漲逾6%。

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資深分析師王兆立表示，美股昨天收黑，主要受到美國限制輝達H20晶片銷往中國，輝達股價下跌，台股今天也開低；不過日經指數今天盤中上揚，因日本與美國針對關稅進行談判，將可能成為其他國家的談判指標。

王兆立表示，美國晶片關稅尚未明朗前，台股將呈現箱型整理，落在18400點至20000點間。另外，台積電今天將舉辦法說會，由於外資調降目標價，台積電今天盤中股價相對弱勢，後續表現就看法說會實際內容是否和市場預期相符。（編輯：林家嫻）1140417