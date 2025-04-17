談關稅衝擊 默克：全球布局完整 隨美政策改變調整

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（中央社記者潘智義台北17日電）針對美國總統川普的關稅政策，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁圖勒（Damien Tuleu）今天表示，默克全球布局完整，接下來就看如何面對一直改變的關稅做調整。

Touch Taiwan智慧顯示展在台北舉行，圖勒說，默克很謹慎看待關稅這件事，維持很好的彈性與軔性，但很難主動出擊，希望在被動過程卻又保有主動的能量。默克在全世界布局完整，是非常在地化的全球公司，就像在台灣提供的材料，也是在地生產。

至於顯示器產業，默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄指出，如果關稅造成通膨嚴重，總體購買力一定會受影響，但這取決於川普的態度。

供應鏈部分，張家曄指出，川普暫緩90天實施關稅，第2季大家應會提前擴大生產力道，90天以後狀況如何，目前不知道。

他認為，以電視產業而言，中國、越南、墨西哥都會受影響，但影響不會太劇烈；資訊電子影響可能較大。不過，若整體經濟不好，所有產業都將受到波及。

圖勒表示，過去一年來，人工智慧（AI）快速崛起，成為驅動產業變革的重要力量。在本屆智慧顯示展會中，幾乎每個攤位都能看到與AI相關的展示，AI已從構想走入實際應用。ChatGPT等生成式AI的發展，更進一步拉近技術與消費者之間的距離。

他認為，行動裝置的演進值得關注，智慧手機不再只是搭載APP或光學鏡頭，更朝向具備AI處理能力的「邊緣AI」發展，這種使用者端的AI運算需求可望持續成長。

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另外，汽車產業正邁向智慧化與自駕化，未來將看到更多「有輪子的AI系統」上路，自駕車將不僅是一輛車，而是具備互動介面的AI平台，為駕駛與乘客帶來更沉浸的體驗，顯示介面變得極為關鍵。

張家曄表示，從面板「面積」的角度來看，每年都持續穩定成長，這背後與大尺寸電視、顯示螢幕的需求等趨勢息息相關。除了顯示器，默克也積極探索未來應用場景，包括 CPO（共同封裝光學元件）、PLP（面板級封裝）、微型發光二極體（Micro LED）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等。（編輯：張良知）1140417