加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
藍源火箭上不只凱蒂佩芮 越裔女性亞曼達走過性侵創傷圓太空夢
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

談關稅衝擊 默克：全球布局完整 隨美政策改變調整

2025/4/17 21:29（4/17 21:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
針對美國總統川普的關稅政策變化，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁圖勒（Damien Tuleu）（中）17日表示，默克全球布局完整，接下來就看如何面對一直改變的關稅做調整。中央社記者潘智義攝 114年4月17日
針對美國總統川普的關稅政策變化，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁圖勒（Damien Tuleu）（中）17日表示，默克全球布局完整，接下來就看如何面對一直改變的關稅做調整。中央社記者潘智義攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）針對美國總統川普的關稅政策，默克電子科技事業體全球光電科技事業執行副總裁圖勒（Damien Tuleu）今天表示，默克全球布局完整，接下來就看如何面對一直改變的關稅做調整。

Touch Taiwan智慧顯示展在台北舉行，圖勒說，默克很謹慎看待關稅這件事，維持很好的彈性與軔性，但很難主動出擊，希望在被動過程卻又保有主動的能量。默克在全世界布局完整，是非常在地化的全球公司，就像在台灣提供的材料，也是在地生產。

至於顯示器產業，默克集團電子科技事業體台灣光電科技總經理張家曄指出，如果關稅造成通膨嚴重，總體購買力一定會受影響，但這取決於川普的態度。

供應鏈部分，張家曄指出，川普暫緩90天實施關稅，第2季大家應會提前擴大生產力道，90天以後狀況如何，目前不知道。

他認為，以電視產業而言，中國、越南、墨西哥都會受影響，但影響不會太劇烈；資訊電子影響可能較大。不過，若整體經濟不好，所有產業都將受到波及。

圖勒表示，過去一年來，人工智慧（AI）快速崛起，成為驅動產業變革的重要力量。在本屆智慧顯示展會中，幾乎每個攤位都能看到與AI相關的展示，AI已從構想走入實際應用。ChatGPT等生成式AI的發展，更進一步拉近技術與消費者之間的距離。

他認為，行動裝置的演進值得關注，智慧手機不再只是搭載APP或光學鏡頭，更朝向具備AI處理能力的「邊緣AI」發展，這種使用者端的AI運算需求可望持續成長。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，汽車產業正邁向智慧化與自駕化，未來將看到更多「有輪子的AI系統」上路，自駕車將不僅是一輛車，而是具備互動介面的AI平台，為駕駛與乘客帶來更沉浸的體驗，顯示介面變得極為關鍵。

張家曄表示，從面板「面積」的角度來看，每年都持續穩定成長，這背後與大尺寸電視、顯示螢幕的需求等趨勢息息相關。除了顯示器，默克也積極探索未來應用場景，包括 CPO（共同封裝光學元件）、PLP（面板級封裝）、微型發光二極體（Micro LED）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等。（編輯：張良知）1140417

川普
憂美關稅政策衝擊經濟成長 歐洲央行再度降息1碼學者談關稅戰：中國能反制但應「以戰促和」避免脫鉤
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈
66
更多編輯台推薦新聞：