台積電上漲11元 台股早盤揚升逾130點至19468點

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（中央社記者張建中台北18日電）美股主要指數17日多數收跌，道瓊工業指數下跌527.16點，那斯達克指數下跌20.71點。台股今天早盤上揚130.15點，攀升至19468.88點。

台積電預估第2季美元營收將季增13%，2025年營運展望不變，美元營收將成長24%至26%，並否認與英特爾（Intel）合資成立公司傳言，台積電美國存託憑證（ADR）小漲0.05%，台積電今天早盤攀高至858元，上漲11元，市值攀升至新台幣22.25兆元，貢獻大盤約88點。

電子類股指數上揚約0.87%。貨櫃三雄長榮、陽明和萬海股價齊揚，帶動航運類股指數上漲逾2%，表現強勢。（編輯：林家嫻）1140418