新北捷運站周邊店租排行 新埔站平均每坪4657元居冠

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（中央社記者何秀玲台北18日電）永慶房產集團根據近一年實價登錄租賃資料，統計出新北市十大店租最高的捷運站。其中「新埔站」店面以平均單坪租金新台幣4657元居冠，三重國小站與府中站位居2、3名，租金分別是2585元和2324元；且前10名捷運站有4站都在中和新蘆線，消費力強。

永慶房屋今天發出新聞稿說明店租市況。根據實價登錄租賃資訊統計，發現位於新北市店租最高的是位於板南線上的「新埔站」，平均單坪租金為4657元，是新北市唯一店租超過4000元的捷運站點，是店租第2名「三重國小站」的1.8倍之多。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新埔站坐落於板南線與環狀線交會樞紐帶，擁有穩定居住人口與成熟生活機能，更因鄰近學校、夜市、辦公與交通樞紐，具備高人流、高消費、高流動率優勢，店面效益高；觀察新埔站周邊店租行情，已超越府中、南雅夜市等板橋傳統著名商圈。

第2名是「三重國小站」，平均單坪租金為2585元。陳金萍說明，三重國小站雖非觀光或大型商圈站點，但因居住人口多，帶動日常型消費的穩定支撐，讓三重國小站周邊店面成為新北第2貴的站點；第3名為「府中站」，平均單坪租金為2324元。

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進一步觀察店租前10名的站點，發現有4個站點位於中和新蘆線上，除了三重國小站之外，還有「頂溪站」、「南勢角站」與「丹鳳站」，平均單坪租金依照高低分別2118元、2026元、1974元。

陳金萍指出，中和新蘆線因橫跨台北市、中永和、新莊、三重與蘆洲等多個區域，且行經路線皆為人口密集區，多數站點周邊生活機能也相當成熟、工作機會多，且各自形成捷運商圈，「人潮就是錢潮」讓中和新蘆線沿線的店面租金行情名列前茅。（編輯：潘羿菁）1140418