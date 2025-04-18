台灣東洋攜手羅氏 拓展台灣癌症精準醫療市場

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（中央社記者何秀玲台北18日電）台灣東洋與台灣羅氏大藥廠今天簽署新階段合作協議，將拓展台灣癌症精準醫療。根據協議，自5月1日起，台灣羅氏旗下創新癌症口服標靶藥物，將授權東洋推進台灣市場與醫學學術交流，台灣羅氏持續提供臨床試驗與相關研究支持。

東洋表示，此合作將拓展東洋在癌症藥品領域的產品組合，雙方期盼結合優勢資源，能在醫療端提供多元的專業支援與產品選擇。

東洋指出，與台灣羅氏透過策略性授權，將更強化在地夥伴合作關係，擴大雙方在醫療領域的影響力，搶攻市場對臨床醫療資源的需求，因此延續去年抗癌藥合作案的成功基礎，今年雙方更進一步將合作拓展到口服標靶藥物。

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東洋總經理侯靜蘭表示，東洋深耕癌症領域已數十年，且參與國內醫學中心多項臨床試驗，已成為國內醫療團隊與國際藥廠在抗癌等重大疾病領域的合作夥伴。

她說，繼去年與羅氏推動合作後，此次再與台灣羅氏攜手結盟，不僅展現羅氏在癌症創新藥物上的優勢，也將拓展東洋在癌症領域的完整布局。（編輯：張良知）1140418