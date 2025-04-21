迎戰美對等關稅衝擊 台韓紡織業者加強交流合作

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國對等關稅重擊全球紡織供應鏈，台灣與韓國紡織業者加強交流合作，由紡拓會舉辦的「2025年台韓紡織會議」上週落幕，雙方擬建構合作平台，紡拓會將組團參加8月20日在首爾舉辦的韓國國際紡織展（Preview in Seoul），另將籌組參觀團協助業者對接韓國當地品牌商。

紡拓會表示，為促進台灣及韓國紡織業交流合作，由台灣紡拓會及韓國纖維產業聯合會（KOFOTI）每年1次輪流舉辦台韓紡織會議，今年輪到台灣主辦，上週在南投日月潭圓滿閉幕。

紡拓會董事長暨力麗集團董事長郭紹儀致詞時表示，除了對等關稅造成當前國際市場不確定性，全球紡織供應鏈也正處於淨零減碳、永續轉型的階段，紡織產業承受前所未見的挑戰。

郭紹儀說，台灣與韓國的紡織業具高度相似性，共同面臨缺工問題及海外布局需求，兩國致力於推動永續循環與高附加價值的紡織品研發。透過台韓紡織會議召開，為兩國紡織業者提供經驗分享與資訊交流的寶貴機會，可以坦誠討論雙方關切議題，深化合作關係。

根據紡拓會新聞稿指出，今年台韓紡織會議，兩國與會人員極具代表性，台灣團由郭紹儀領軍，率人纖製造、紡紗、絲織、織布、不織布、棉布印染、製衣、織襪等公會，以及遠東新、力麗、旭榮、興采、豐泰、隆昌、興永和、恆綱、良正、日禕、宏洲等企業代表，共43名代表出席參加。

韓國代表團則由KOFOTI會長崔炳五率領大韓紡織協會、韓國纖維輸出入協會、韓國化學纖維協會、韓國染整技術研究院、韓國衣類試驗研究院、韓國纖維開發研究院、韓國纖維素材研究院、韓國時尚協會、韓國時尚設計師聯合會、釜山纖維時尚產業聯合會，以及韓國曉星TNC公司、永元貿易公司、Dawnfield集團、aweXome Ray公司、熒址服裝集團、Welcron公司等，共計41名代表與會。

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