可成去年股息創高 股價挑戰關稅戰跳空缺口

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）高股息、庫藏股加上董事改選等3大題材護體，金屬機殼大廠可成今天盤中股價最多上漲6.5元、至219元，只差1元就回補關稅戰跳空缺口，終場上漲1元、收在213.5元，展現抗跌力道。

可成上週董事會決議，2024下半年每股擬配發現金股利新台幣8元，加上去年上半年已配息7.5元，合計可成2024年現金股利高達15.5元，創歷史新高。

可成也同步宣布啟動庫藏股計畫，擬買回自家公司股票33000張，以穩定市場信心，並強化投資人對公司長期發展的支持。

另外可成5月27日將舉行股東常會，進行董事會改選，總共將選出4席董事、3席獨董。公司派提出董事規劃名單包括董事長洪水樹、總經理洪天賜兄弟，以及現任董事雷孟桓、郭素惠。獨立董事候選人則提名前勤業眾信會計師事務所稅務部執行副總經理曾文哲、成功大學電機工程學系特聘教授梁從主，及新應材董事長詹文雄。

值得注意的是，持股可成約1%的外資股東、新加坡商TIH投資管理公司也推出1席董事、3席獨立董事候選人參與角逐，引發外界矚目。

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新加坡商TIH投資管理公司執行長王亞倫上週接受媒體訪問時表示，「此次目的是希望輔佐及監督，讓可成的營運及未來發展更好，並不是為了爭奪經營權。」

惟可成隨即發布新聞稿反駁，指「TIH多次引用錯誤資訊、以斷章取義與片面解讀方式，誤導媒體與社會大眾，自稱『輔佐與監督公司』，實則長期以來僅透過間接管道、報章媒體對可成經營層進行無依據的攻擊，從未提出任何具體、可行的經營建議。對其屢次發表不實與失焦言論，可成表達最嚴正的譴責與遺憾。」（編輯：林家嫻）1140421