胡連產品直接輸美比重不到4% 關稅戰機會大於挑戰

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（中央社記者曾仁凱台北23日電）美國總統川普大打關稅戰衝擊全球，汽車連接器大廠胡連董事長張子雄表示，胡連主攻中國汽車市場，直接出口到美國比重不到4%，評估影響有限；隨著美中對抗加劇，中國車廠開始盤點汽車零組件「去美化」，為胡連帶來潛在新機會。

胡連去年營收新台幣88億元，年增2成，今年營收要挑戰百億元。張子雄今天表示，雖然關稅戰為市場帶來新變數，但到目前為止，胡連今年挑戰百億元營收的目標沒有改變。

胡連已公布第1季營收23.27億元，年增率23.16%，維持強勁動能。

張子雄今天出席台北汽機車零配件展，面對媒體追問美國關稅戰的影響，他分析，胡連產品直接出口到美國比重不到4%，全部在越南生產，雖然越南這次也被課高關稅，但目前暫緩90天，要看後續談判結果。

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至於胡連出貨給比亞迪、長安汽車等中國車廠，由於先前美國就對中國製的電動車輸美課徵100%高關稅，因此中國車廠出口到美國數量也是相當有限。

隨著美中對抗升級，中國車廠已經開始盤點，有多少汽車零組件是美國供貨，並尋求替代產品，胡連有機會得利。整體評估，他認為，關稅戰對胡連而言，是機會大於挑戰。（編輯：張良知）1140423