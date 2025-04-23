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聯電：產品需求全面溫和回升 第2季出貨量看增7%

2025/4/23 18:01
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（中央社記者張建中新竹23日電）晶圓代工廠聯電財務長劉啟東今天表示，第2季所有應用產品需求都將溫和回升，預期產能利用率將回升到74%至76%，晶圓出貨量增加5%至7%。

聯電下午舉行線上法人說明會，公布第1季營運結果。聯電第1季產能利用率約69%，季營收新台幣578.6億元，季減4.2%，毛利率26.7%，較2024年第4季下滑3.7個百分點，歸屬母公司淨利77.8億元，季減8.5%，每股純益0.62元。

劉啟東說，第1季業績表現符合預期，晶圓出貨量持平，因應當前市場狀況，年初進行一次性價格調整。在有機發光二極體（OLED）顯示器驅動IC、影像訊號處理器、數位電視、WiFi與音訊編解碼器等應用驅動下，第1季22奈米營收季增46%，22奈米及28奈米營收創下新高，占總營收達37%。

劉啟東表示，隨著客戶加速轉向22奈米製程平台，以支援新一代產品應用，預期未來幾季將會有更多22奈米產品投片。

此外，新加坡第3期晶圓廠（P3）4月初正式啟用，劉啟東說，新增的22奈米產能將支持未來的成長。新廠產線目前已進入試產階段，預計2026年初開始量產，將進一步增進多元地理布局，並協助客戶強化供應鏈韌性。

劉啟東表示，經與客戶確認，預期第2季所有應用產品需求可望溫和回升，產能利用率將回升到74%至76%，晶圓出貨量增加5%至7%，產品平均售價持平，毛利率接近30%。

劉啟東說，第2季客戶因關稅提前備貨情況有限，由於市場仍將隨著關稅影響而變動，對於未來晶圓需求預測仍持審慎態度。面對充滿挑戰的環境，聯電正與客戶緊密合作，持續關注終端市場需求的變化趨勢。

此外，聯電將專注於關鍵技術專案的執行，來強化競爭優勢，如與美國夥伴合作的12奈米技術專案，使客戶在製造基地的地理分布上能夠有更多元化的選擇。

劉啟東表示，聯電持續推動成本降低計畫，並加速導入人工智慧與智慧製造系統，以提升營運效率。透過這些核心策略，有信心未來將能持續展現在財務與營運上的韌性。

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法人問到與格羅方德（Globalfoundries）結盟一事，劉啟東重申不回應市場傳聞，並表示目前沒有在進行中的合併案。

聯電董事會今天通過資本預算執行案，預計投資新台幣11.27億元，以建置產能，2025年資本支出18億美元。因應綠色環保相關支出、增購設備及償還債務，聯電董事會還決議發行200億元額度內無擔保普通公司債。（編輯：楊蘭軒）1140423

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