台積電勁揚24元台股收漲393點重返月線 週線收紅
2025/4/25 14:18（4/25 14:30 更新）
（中央社記者何秀玲台北25日電）美國四大指數收紅，費城半導體指數漲逾5%，台股今天開高漲逾500點，權王台積電也一度重返900元，不過午盤漲勢略收斂，加權指數終場上漲393.92點，收19872.73點，漲幅2.02%，2萬點關卡得而復失；台股本週收復月線，上漲477.7點，週線收紅。
台股今天收漲，成交值新台幣2875.02億元，電子股上漲2.61%、金融股上漲1.03%，代表中小型股票的櫃買指數上漲1.96%。
大型權值股表現不俗，台積電上漲24元，收在888元，鴻海上漲2.5元，收139元；聯發科上漲50元，收1380元；廣達上漲5元，收235元。
AI概念股中，技嘉、緯創分別上漲5.48%、1.49%；散熱雙雄奇鋐一度以485元亮燈漲停，最後收在471元；雙鴻收502元，上漲36.5元。
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機器人概念股中，IKKA-KY、上銀、宸曜、全球傳動分別上漲7.36%、5.82%、4.47%、4.21%。
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台積電收漲24元 台股終場上漲393點收19872點