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外資上週買超275億元 敲進台新金台積電

2025/4/28 16:43
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（中央社記者曾仁凱台北28日電）美中關稅戰稍微趨緩，台股上週反彈477.70點，週五收在19872.73點，終止連四跌。根據證交所統計，外資上週在集中市場買超新台幣275.36億元。

個股方面，外資上週自集中市場買超前3名上市公司為台新金，買超3萬3194張，以及台積電2萬4536張，和中信金1萬9896張。

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外資上週賣超前3名上市公司則為華航5萬4334張，群創3萬9477張，和國泰金1萬9357張。

另統計今年初至4月25日止，外資累計賣超金額為7572.19億元，外資總持有股票市值為27兆6285億元，占全體上市股票市值43.24%。（編輯：林興盟）1140428

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