阻絕詐團開立數存帳戶 公股銀暫停自然人憑證開戶

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦、羅元駿台北29日電）媒體報導，近期有詐騙集團假借名目詐取民眾自然人憑證，並大量開戶數位存款帳戶，引起銀行內部關注。為阻斷詐騙集團，兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行、華南銀行、台灣中小企銀、彰化銀行等均宣布暫停提供以自然人憑證方式進行開戶驗證。

銀行強化防阻詐業務，行庫將減降警示帳戶數量列為今年度重點目標，為防止詐騙集團假借名目詐取民眾自然人憑證並大量開設數位帳戶，多間銀行近期陸續宣布暫停受理以自然人憑證或行動自然人憑證的身分驗證方式，申辦第1類數位存款帳戶，以確保存款帳戶交易安全、杜絕冒用。

截至目前，兆豐銀行、第一銀行、合作金庫銀行、華南銀行、台灣中小企銀、彰化銀行等已宣布實施上述相關措施，其餘部分國銀也在評估跟進中。

雖然銀行暫停受理以自然人憑證或行動自然人憑證開立數位帳戶之後，不過業者表示，若民眾有需求，可依據各銀行規定，比如以臨櫃開立的存款帳戶加上手機OTP等驗證方式，開立數位帳戶。

另外，根據永豐銀官網說明，4月29日起調整MyData驗證方式，取消軟體憑證於線上信貸申請、信貸或房貸補件功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

數位存款帳戶依身分驗證方式不同，共分3種類型。根據金管會統計至今年第1季底數據，第1類是透過自然人憑證在線上開立的帳戶，合計有近497.49萬戶；第2類是已開立自行存款帳戶的既有客戶，在線上加開的帳戶，合計近637.41萬戶。

第3類為他行存款或信用卡客戶或既有自行信用卡客戶在線上開立的帳戶，因開戶驗證方式最方便，共有近1423.62萬數位存款帳戶屬於此類，居3類別之最，占整體比重高達55.64%。（編輯：潘羿菁）1140429