對等關稅衍生貨幣戰？ 卓榮泰：未來匯率是重大挑戰

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（中央社記者郭建伸台北29日電）立委關注美國的關稅貿易戰是否可能衍生貨幣戰造成新台幣大幅升值。行政院長卓榮泰今天在立法院會備詢表示，新台幣雖然長期穩定，但現在政府已有心理準備，未來的匯率、股匯市調整也是重大挑戰。

美國總統川普（Donald Trump）4月2日對全球超過180個國家祭出對等關稅措施，9日宣布暫緩90天，在此期間僅實施10%對等關稅。國民黨立委牛煦庭今天在立法院會質詢指出，台灣面對美國對等關稅衝擊，產業擔憂的危機不只有高關稅，還包含企業外移以及海湖莊園協議引發的新台幣升值。

牛煦庭指出，過去廣場協議要求日圓及德國馬克大幅升值，衝擊當時日本、德國製造業，若川普想複製廣場協議模式，是否新台幣有大幅升值壓力。

卓榮泰回應，雖然長期來看，新台幣長期是呈現一個穩定狀態，但是現在政府已有心理準備，未來的匯率應該也是一個重大的挑戰，如同立委所言，包含股匯市的調整，都是必須面臨的重大挑戰。

牛煦庭指出，有媒體報導稱川普曾在訪談節目提到，美元兌新台幣應是1比13.3，若真的如此，台灣產業可能完蛋。經濟部長郭智輝表示，這是股市分析師說的，股市分析師唯恐天下不亂。

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牛煦庭指出，川普勢必想讓美元貶值，政府是否兵推新台幣升值對產業衝擊，例如來到美元兌換新台幣1比28會如何。

卓榮泰表示，央行長期掌握台灣匯率，有各方面研判，只是現在沒有告訴民眾最不好的狀況，因為還不到那個時間。他說，有關匯率變化，央行固定都有評估報告。（編輯：林興盟）1140429