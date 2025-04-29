首季外溢保單新契約保費110億元 3大壽險貢獻逾9成

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（中央社記者羅元駿台北29日電）健康意識抬頭，設計健康管理回饋機制的外溢保單崛起，金管會統計，今年首季外溢保單新契約保費收入達新台幣110.91億元，年增110%，其中國泰人壽、南山人壽及富邦人壽外溢保單新契約保費合計占比達96%。

金管會今天公布整體壽險業外溢保單銷售概況，今年首季外溢保單新契約銷售件數達25.31萬件，年減18%，新契約保費收入達110.91億元，年增110%。金管會指出，有業者推出部分保費較多產品，推升新契約保費收入。

就個別公司觀察，國泰人壽首季外溢保單新契約保費收入約89.7億元、奪外溢保單保費王；南山人壽首季外溢保單新契約銷售件數11.65萬件，為外溢保單件數王。

截至今年首季，市面上雖有15家壽險公司推出251張外溢保單，主要還是以國泰人壽、南山人壽及富邦人壽競爭較激烈，3大壽險首季外溢保單新契約保費收入合計逾107億元，占整體比重逾96%。

依性質區分，若扣除「其他類」混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單，共3大類型。

其中，健走型保單買氣最佳，今年首季新契約保費收入近42.14億元、新契約件數達9.98萬件，其次為健檢型保單，首季新契約保費收入達10.25億元、新契約件數逾5.49萬件，至於提供其他非現金方式給付促進健康的保單首季新契約保費收入近5.62億元、新契約件數近2.54萬件。

金管會同步公布壽險業實物給付保單銷售概況，截至今年首季，市面上共7家壽險公司推出50張實物給付保單，首季實物給付保單新契約銷售件數近12.35萬件，年增58%，新契約保費收入達2.91億元，年減62%。金管會保險局副局長蔡火炎說明，實物給付保單保費收入減少，主要是國泰人壽停售1檔商品。

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實物給付保單主要分為提供殯葬服務、醫療服務及健康管理服務3種類型，但提供健康管理服務保單已無業者銷售，業績長期掛零。

提供醫療服務保單今年首季新契約保費收入達2.91億元，年減4.78億元，新契約件數達12.35萬件。提供殯葬服務保單今年首季新契約保費收入共36萬元，年減31萬元，新契約件數僅20件。（編輯：楊蘭軒）1140429