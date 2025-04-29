強勢美元與股市震盪 保險業3月淨值2.57兆、年減1.8%
2025/4/29 20:20（4/29 21:48 更新）
（中央社記者羅元駿台北29日電）金管會今天公布，截至3月底，壽險業稅前淨利新台幣849億元、年減11.6%；其中，因3月美元走強與全球股市震盪，保險業3月底淨值為2兆5713億元、年減1.8%。
金管會今天例行記者會公布壽險業前3月稅前淨利達849億元，較去年同期減少111億元、年減11.6%；產險業前3月稅前淨利82億元，年減11.8%，合計整體保險業今年前3月稅前淨利達931億元，年減11.6%。
金管會保險局副局長蔡火炎分析，壽險業稅前損益年減主因是業務承保利益增加100億元、財務投資利益減少171億元和業務費用增加36億元所致；產險稅前利益較去年同期減少則是財務投資利益減少9億元。
金管會揭露，今年截至3月底止，新台幣兌美元相較2024年同期貶值1.21%，壽險業外匯價格變動準備金累積餘額為2836億元，較2024年底增加640億元。
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在完全不避險下，壽險業兌換利益為1895億元；經過避險後，避險工具損益為負1023億元、避險工具換匯成本為負731億元，加上提存640億元外匯價格變動準備金後，今年3月底壽險業淨匯兌影響數為負499億元。
截至今年3月底止，受到3月美元強升和股市震盪，整體保險業淨值達2兆5713億元，年減1.8%。其中，壽險業3月底淨值達2兆4172億元，年減2.5%；產險業淨值則為1541億元，年增12.2%。（編輯：張良知）1140429
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