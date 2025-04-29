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錼創：保留MicroLED長晶技術 維持競爭力

2025/4/29 21:13（4/29 21:41 更新）
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微型發光二極體（MicroLED）廠錼創科技-KY董事長李允立（右）29日在「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇會後表示，目前未出售產線或設備給三星，但為富采、友達建置產線，銷售設備給群創，自己則保留長晶技術，維持競爭力。左為走著瞧公司創辦人鄭勝丰。中央社記者潘智義攝 114年4月29日
微型發光二極體（MicroLED）廠錼創科技-KY董事長李允立（右）29日在「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇會後表示，目前未出售產線或設備給三星，但為富采、友達建置產線，銷售設備給群創，自己則保留長晶技術，維持競爭力。左為走著瞧公司創辦人鄭勝丰。中央社記者潘智義攝 114年4月29日
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（中央社記者潘智義台北29日電）微型發光二極體（MicroLED）廠錼創科技-KY董事長李允立今天表示，目前並未出售產線或設備給韓廠三星，但為富采、友達建置產線，銷售設備給群創，自己則保留長晶技術，維持競爭力。

李允立在「解碼創新板 創業投資新機遇」論壇會後受訪指出，錼創提供友達集團MicroLED一條龍生產流程，包括富采的晶片生產技術、友達的巨量移轉產線；群創則屬於不同類型的產線，因屬商業機密，不便說明。

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他說，三星向台廠購買MicroLED晶片及模組，組裝成電視，錼創目前並未為其建置產線，也沒提供中國廠商設備，盼維持自家及台廠的競爭優勢。

錼創科技日前在Touch Taiwan 2025智慧顯示展秀出多款首發MicroLED顯示技術，包括全球最高像素密度0.18吋全彩MicroLED微型顯示器、首見的真裸眼3D MicroLED顯示器，以及亮度達5000 nits的MicroLED手錶顯示器，展現穿戴裝置、沉浸式體驗與車用領域的開發成果。（編輯：張良知）1140429

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