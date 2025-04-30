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長榮航孫嘉明：關稅延遲暑期訂位、貨運增東南亞航點

2025/4/30 17:22（4/30 19:01 更新）
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長榮航空30日舉辦BizFam全球企業差旅回饋計畫發表會，由長榮航空總經理孫嘉明（圖）主持啟動儀式，他表示，上半年客運續成長，空運後續還可能會轉趨擁擠。中央社記者江明晏攝 114年4月30日
長榮航空30日舉辦BizFam全球企業差旅回饋計畫發表會，由長榮航空總經理孫嘉明（圖）主持啟動儀式，他表示，上半年客運續成長，空運後續還可能會轉趨擁擠。中央社記者江明晏攝 114年4月30日
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（中央社記者江明晏台北30日電）針對美國對等關稅政策，長榮航總經理孫嘉明表示，上半年客運續成長，暑假訂位暫時觀望，貨運包機多數都如常，也新增東南亞貨機航點應對，也許第2季、第3季，加上返校開學前備貨，空運還可能會轉趨擁擠。

長榮航空今天舉辦BizFam全球企業差旅回饋計畫發表會，由長榮航空總經理孫嘉明主持啟動儀式。

針對美國對等關稅造成航空產業客、貨運市場影響，長榮航空總經理孫嘉明表示，上半年客運還是持續成長，差旅需求也還在，目前暑假訂位稍微有一點心理因素延遲，不過相信一切較明朗後，所有的旅遊需求會恢復正常。

孫嘉明也提到，長榮未來待交付的新機還有53架，包括787、A350-1000、A321neo等，會繼續增添運能。

而貨運的部分，孫嘉明說明，4月初的時候確實出現搶運潮，現在算比較正常的狀況，中國大陸是目前亞洲出口貨量唯一受到較多影響的區域，其他亞洲各點包括台灣等，貨量都還是相當的穩定，即使5月初美國取消小額包裹免稅政策，確實會稍微影響到中國電商生意，不過電商正在進行因應調整。

孫嘉明指出，長榮航5月初有包機取消，主要是因為中國五一長假航班調整，多數簽約客戶都不需要減班或取消，但長榮航會調整貨機航班或航點應對。

不過，孫嘉明坦言，市場已經觀察到現在美國許多零售通路貨架都快空了，甚至開玩笑說也許美國今年沒有耶誕節，「因為買不到禮物」，因此他認為，也許第2季、第3季，加上返校開學前備貨，反而有可能造成空運擁擠的狀況，但詳細狀況要實際再來密切觀察。

孫嘉明談及，長榮航會密切注意供應鏈的轉移，有一部分的出貨量會從中國跑到其他國家，長榮航的貨機會做相應的調整，譬如東南亞，像是檳城、河內、曼谷，市場看好川普豁免汽車零件關稅，曼谷是汽車零件大宗出口的地方。

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孫嘉明也強調，中國輸美貨量雖然現在減少，去美國的貨比例有降低，但長榮航現在從中國出來的貨機還是滿的，因為不是只有載去美國，貨主都在調整供應鏈來達成需求，因此長榮航貨機還是維持上海、廈門、深圳航點。

市場認為貨量暫緩，孫嘉明認為，「delay到最後，可能就要一定用空運」，不排除有海轉空效應，所以有時候危機也是轉機。（編輯：張若瑤）1140430

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