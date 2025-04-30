精測：關稅影響小留意匯率 第2季業績挑戰同期高

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（中央社記者鍾榮峰台北30日電）測試介面廠中華精測今天表示，美國關稅變數影響小，未來需高度關注匯率變化，第2季受惠高效能運算（HPC）及車用晶片先進高速測試載板等需求增溫，業績挑戰歷年同期新猷。

精測下午舉行線上法人說明會，觀察關稅變數影響，總經理黃水可指出，精測持續關注關稅變數是否造成通膨影響消費市場變化，以及下半年需求，將持續與客戶密切聯繫。

黃水可指出，2024年第4季精測出貨至美國營收比重僅6%、今年第1季占比僅7%，台灣市場占比超過8成，因此美國關稅變數對精測影響小，不過未來須高度關注匯率變化，精測持續布局擴展歐洲市場。

展望第2季，黃水可表示，今年上半年先進高速測試載板獲得HPC及車用新訂單，此外手機應用處理器（AP）、測試介面板專案（Gerber）、射頻（RF）元件測試需求穩健，新商機可填補探針卡產品需求變化，預期第2季業績審慎樂觀，有機會挑戰歷年同期新高。

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精測說明，第2季毛利率可維持第1季水準，留意美中關稅戰、全球地緣政治風險、以及精測產品銷售組合等因素。

展望下半年，黃水可指出，精測下半年新品有機會貢獻營收，預估到第3季HPC、AP、射頻元件應用探針卡穩健，目前來看客戶需求沒有變化，觀察市場動向。（逼編輯：楊凱翔）1140430