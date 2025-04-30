2024年公司治理評鑑 南寶等7家上市公司首擠進前5%

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（中央社記者曾仁凱台北30日電）證交所今天公告第11屆公司治理評鑑結果，總共1754家上市櫃公司受評，88家公司評鑑結果列為前5%，其中南寶、崇越、上海商銀、力積電、智原、宏正、鑽石投資等7家上市公司為首次進榜。

上櫃公司部分，精剛、信驊、長科*、宏捷科4家為受評以來首次進榜前5%。

證交所今天表示，第11屆公司治理評鑑評核作業已完成，共有976家上市公司及778家上櫃公司受評，合計1754家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等7個級距，分別公告上市、上櫃受評公司評鑑結果。

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為利外界了解受評公司在其所屬產業表現，另將42家金融保險類、301家市值100億元以上之電子類、280家市值100億元以上之非金融電子類、329家市值50億元以上至100億元類，以及802家市值未達50億元類等5大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中的表現。

證交所與櫃買中心預計6月舉辦頒獎典禮，表揚上市、上櫃組排名前5%（上市、上櫃公司家數分別為49家及 39家）、「市值50億元以上至100億元類」排名前5%之公司、「市值未達50億元類」排名前1%之公司，及本屆進步最多級距的公司，以推動上市櫃公司積極提升公司治理。（編輯：黃國倫）1140430