研華：關稅瞬息萬變 暫緩輸美產品漲價計畫

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（中央社記者吳家豪台北30日電）工業電腦廠研華今天召開法人說明會，財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，研華原本規劃調漲輸往美國產品的價格，但關稅政策瞬息萬變，且現在進入高額對等關稅90天豁免期，研華已暫緩漲價計畫，持續協助客戶降低關稅衝擊。

研華今年第1季合併營收達新台幣173.51億元，季增6%，年增25%；稅後淨利為27.34億元，季增4%，年增37%；每股盈餘3.17元。研華預估第2季營收將達5.3億至5.5億美元（約新台幣169.3億元至175.7億元），相當於季減2%至季增1%。

陳清熙指出，研華輸往美國產品約93%從台灣出貨，從中國出貨比例只占6%，還有1%從歐洲出貨，目前尚未啟動漲價計畫，並持續與大客戶溝通，採取多項措施協助客戶降低關稅衝擊。

他以研華其中一個美國大客戶為例，過去由研華出貨送到美國倉庫，客戶再銷往全球其他地區；現在研華可以協助客戶，直接從研華工廠出貨，不必進口到美國。

陳清熙說，研華在北美設有很大的組裝據點，會更著重在高單價產品，例如中央處理器（CPU）、記憶體等，透過在地組裝出貨給客戶，有效降低關稅影響。

他也提到，研華北美訂單根據交易條件的不同，約40%由客戶負擔關稅，另外60%由研華先代墊關稅再轉嫁給客戶。目前沒有任何一家北美客戶要求由研華負擔關稅，「大多都開不了口」，因為關稅是由美國政府提出；研華內部評估的關稅方案會採取比較折衷的做法，預設以客戶負擔為主，研華可能負擔部分。

陳清熙表示，目前沒看到客戶提前拉貨或轉單的情況，研華既有製造基地產能分布為台灣45%、中國45%、日本8%，另外有2%在馬來西亞，在2028年前可維持3＋1的生產型態。

不過，陳清熙說，從2028年到2032年隨著營收規模不斷擴增，研華既有產能可能不足，將尋求第4個製造基地，有望落腳東南亞或美國，詳細地點還需要進一步評估。

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研華智能系統事業群總經理蔡淑妍指出，研華在美國北加州已有相當具規模的系統組裝廠，2023年董事會通過在南加州設立第2座系統組裝廠，預計今年底完工、明年營運，到時候美國系統組裝測試產能將翻倍，對研華是很大的正面影響。

蔡淑妍表示，研華在美國70%業績都來自系統產品，未來如果部分客戶或產業需要在美國製造，研華也可以把部分系統組裝從台灣移去美國，目前還在評估是否在美國設立SMT（表面黏著技術）產線，初期可能考慮與當地廠商合作。（編輯：楊凱翔）1140430