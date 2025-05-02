美國對等關稅政策衝擊廠商信心 4月PMI轉緊縮

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（中央社記者蘇思云台北2日電）中經院今天發布4月經季節調整後的製造業採購經理人指數（PMI）回跌5.3個百分點到48.9%，中斷連續2個月擴張轉為緊縮。中經院表示，美國對等關稅政策確實讓廠商有點嚇到，廠商未來展望也創下2020年2月疫情以來最大跌幅，態度相對保守。

PMI以50%作為景氣榮枯線，當指數大於50%，代表景氣呈現擴張，反之代表景氣緊縮。

中經院院長連賢明表示，4月PMI下降到48.9%轉為緊縮，主因為分項指標中新增訂單跟生產指數大跌並轉為緊縮所致。不過，確實也觀察到美國關稅政策對廠商未來前景造成影響，業者未來展望驟降23.1個百分點到36%，創下2020年2月疫情以來最大跌幅。

連賢明表示，在美國宣布對等關稅措施前，今年前3個月已經看到廠商有拉貨現象，4月PMI數據是跟3月相比，不能說悲觀，而是廠商比較保守，後續90天緩衝期過後要怎麼做、如何跟國外廠商溝通關稅分攤方式，都還有一些變因。

中經院副研究員陳馨蕙指出，人力僱用是相對落後的指標，但已經看到製造業對人力僱用已轉為相對持平。中華採購與供應管理協會顧問白宗城補充說明，詢問業者意見，主要是先調整派遣人力等，還不太會反映在失業率，但必須密切觀察5月的狀況。

至於台廠是否加速往美國移動，白宗城觀察，雖然陸續看到許多電子大廠公布加碼投資美國，但實際上，台廠腳步相對穩健，通常業者會先在美國設立小型辦公室、小規模產線試水溫，不會馬上就投入大筆資金，畢竟關稅措施仍很多變。

中經院今天也公布4月未經季調的非製造業經理人指數（NMI）已經連續2個月擴張，不過指數回跌2.8個百分點到51%。商業活動跟新增訂單指數同步轉為緊縮，未來6個月展望指數也驟跌19.7個百分點到29.1%，為2020年5月以來最快緊縮速度。

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至於新台幣匯率近期升勢猛烈，媒體關注對廠商影響，白宗城解釋，業者如果洽談國際合約，基本上匯率如果變化超過3%就會再做調整，但中小企業較難對此避險。

陳馨蕙也說，部分業者確實擔心匯率問題可能影響出口，但主要視業者轉嫁能力跟產品的高低階程度，大型業者有議價能力，但如果是傳產、原物料、工具機等業者，相對沒議價能力，可能貨運到港才收到貨款，影響可能較多。（編輯：潘羿菁）1140502