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升值預期淡化 新台幣連2貶收30.295元

2025/5/7 18:49（5/7 19:05 更新）
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圖為新台幣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北7日電）新台幣匯率經歷上週五連2個交易日暴力升值，在央行總裁楊金龍出面信心喊話後，市場情緒恢復冷靜，匯市失序情況告一段落，新台幣兌美元連2日貶值，今天收30.295元，貶1.5分，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至21.12億美元。

新台幣兌美元今天走勢與昨日相仿，上午以30.26元開出後，仍是勁揚逾1角，最高升抵30.138元，不過美元買盤旋即湧現，把升幅壓回，午後匯價由升轉貶，收在最低30.295元；新台幣匯率連2貶，合計貶值1.5角。

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外匯交易員指出，經過央行信心喊話，明顯感受到市場升值預期淡化，進口商紛紛敲進美元，外資則是雙向操作，出口商看到匯價拉回，加上時序還在月初，不急著拋匯，匯價看來應可站穩30元價位，估短線在29.5元至30.5元區間整理，慢慢找到新的平衡點。

外匯交易員表示，市場激情散去後，接下來新台幣匯率走回老路，由國際匯市、外資進出等因素左右走勢，本週先關注美國聯準會（Fed）決策會議，雖然市場預期利率按兵不動，但川普2.0擾動金融局勢之際，聯準會主席鮑爾的發言更受矚目；另外，美國與各國關稅談判進展也是投資人關注重點。（編輯：張均懋）1140507

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