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談匯率結巴心虛？楊金龍：口才不好不代表難言之隱

2025/5/8 09:59
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（中央社記者潘姿羽台北8日電）新台幣匯率5月初展開暴力升值，連兩日盤中匯價狂飆逾1元，央行總裁楊金龍5日親上火線，對市場信心喊話。然而，楊金龍回答問題時一度結巴，遭外界質疑心虛，不敢承認新台幣升值是美國施壓，楊金龍今天對此表示，他是口才不好，不代表有難言之隱。

新台幣匯率5月2日、5日連兩日狂飆，合計升值1.872元或6.21%，引發市場恐慌。

央行5日傍晚臨時召開記者會，由楊金龍親自主持，喊話匯市失序「到此為止」。不過楊金龍會中被問及為何央行「放手」，回答時一度結巴，引發外界揣測，認為心虛、不擅長說謊，才會有如此表現。

楊金龍今天出席立法院財政委員會時，朝野立委關切匯率議題，他表示，美國主要重點還是在關稅，台灣沒有受到美國施壓，要求新台幣升值。

楊金龍接著表示，他要承認，在5月5日的記者會上，因為口才不好，他回答問題時會結結巴巴，但這不代表有難言之隱，或是說他不擅長說謊，這一點關係都沒有。

楊金龍強調，央行5月1日、2日跟5日發布新聞稿提到的內容都是事實。

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央行新聞稿對近日外界質疑的內容一一說明，美方施壓方面，央行未參與台美經貿工作小組，美國財政部也未要求新台幣升值；近年來台灣對美國貿易順差擴大，主要反映美國對台灣資通訊產品需求大增所致，而非匯率因素。央行不會操縱匯率，近年來台灣也沒有被列為匯率操縱國。

至於媒體報導海湖莊園協議（Mar-a-Lago Accord），提及美國與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值及轉換百年債券等議題。央行強調，這些均屬市場人士臆測，並非事實。白宮經濟顧問米蘭（Stephen Miran）日前已澄清，百年債券的構想是他加入川普團隊前所提出，並未納入當前川普政府政策選項。（編輯：楊蘭軒）1140508

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