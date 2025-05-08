台積電尾盤翻黑收最低918元 台股終場小跌3點

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）市場等待美國晶片關稅結果出爐，台積電今天尾盤戲劇性由紅翻黑，最後一盤股價從原本新台幣933元殺落至全天最低918元，一口氣下殺15元，導致集中市場指數跟著跌落平盤下，終場小跌3.09點，收在全天最低點20543.40點，成交值新台幣2481.92億元。

3大權值股漲跌互見，台積電終場下跌10元或1.08%，收在最低918元；鴻海上漲1元或0.69%，收146元；聯發科上漲15元或1.18%，以1290元作收。

美國商務部證實計劃撤銷拜登政府時期針對先進AI晶片出口的限制措施，另以新規取代，激勵AI族群，中小型AI股今天表現強勢，BBU（電池備援電力模組）概念股AES-KY大漲61元或6.77%，終場收在962元；伺服器滑軌大廠川湖7日公布第1季獲利出色，今天股價上漲55元或2.95%，收1920元，同族群的南俊更大漲超過6%。

另外市場期待蘋果籌備推出摺疊手機，軸承廠新日興今天股價大漲13元或7.3%，收在191元，同族群的兆利、富世達收盤股價漲幅也都超過3%。

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國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，接下來觀察重點還是先看晶片關稅，公布之前，台股多少還是會有點壓力。以4月初美國宣布對等關稅來看，當初的跳空缺口，美股主要指數都已回補，但台股仍有一段差距，主要就是因為晶片關稅。他表示，畢竟台灣半導體業很強，面對晶片關稅將首當其衝，仍要觀察最後結果。

至於對等關稅的影響，蔡明翰認為最大衝擊已過，川普已經預告今天可能會公布首個達成協議國家，另外美國與中國也開始接觸，市場壓力會逐步降低。他建議投資人短線可以偏多操作，但由於市場變數仍然相當大，手中最好保留一筆現金，如果市場壓回時才有籌碼可以逢低加碼。（編輯：楊凱翔）1140508