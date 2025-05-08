六福轉盈拚輸出海外 賴振融：營運最壞情況已過

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（中央社記者江明晏台北8日電）六福去年終結連8年虧損轉盈，集團總裁賴振融今天宣告，近期擴大資產布局，觀光本業除在海外積極尋覓標的以擴展新點、六福酒店式商辦於明年完工，關西六福莊二期也已進入籌備，集團降本增效調整成健康體質，「最壞情況已過」。

六福自去年下半年至今營收屢創新高，2024年更轉虧為盈，終結長達8年的虧損。賴振融表示，除觀光本業外，資產活化及布局已是進行式，看好全球觀光穩定復甦，不僅位處南港的台北六福萬怡酒店營收大幅成長，也正積極布局國內外市場，包括在日本東京、英國倫敦、澳洲雪梨等地尋覓國外併購據點，計畫經營中高價位的飯店，將六福觀光品牌輸出海外，晉升國際級觀光行列，並跨足國際不動產開發。

此外，賴振融表示，六福客棧重建，正在打造全台唯一的頂級酒店式綠商辦，將於明年第2季完工，是繼首創酒店式公寓六福居後，將以酒店式商辦為核心，結合旅館服務、物業、商辦模式出租營運，預計明年第2季取得使用執照，看好國內綠商辦稀缺，剛性需求殷切趨勢，目前已有多家外商及知名企業探詢，表達承租意願。

隨著永續旅遊推展加速，賴振融說明，關西六福莊二期已啟動，全區採低度開發，在多年復育的努力下，不時有保育類動物現蹤，近期更引水成功復育出螢火蟲生態區，將以生態渡假村、商場、住宅等複合式經營。

六福4月營收新台幣1.92億元，年增18.53%，一舉超越2019年4月1.66億元的紀錄，創近7年同期新高。累計前4月營收達7.1億元，年增7.27%，創近7年同期新高。

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整體而言，他表示，六福過去持續調整營運方向，降本增效、優化體質狀況，認為集團「最壞情況已過」，未來會邁入正向健康的營運模式。

對於觀光產業，他坦言，缺工是還是國內飯店業最大問題，雖然有建教生補充人力，但訓練人力時間和成本相當高，台灣變相成為「飯店員工訓練中心」，鄰國新加坡、香港都樂於接收。他直言，台灣應該開放外國勞動力進入服務業，應該要訓練台灣子弟成為管理人才，基層人力可開放給外勞。（編輯：楊蘭軒）1140508