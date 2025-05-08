泓德能源第1季獲利年增74% 進能服每股賺0.67元

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（中央社記者張建中新竹8日電）綠能服務廠泓德能源及進能服第1季獲利皆較2024年同期成長，泓德能源第1季歸屬母公司淨利新台幣8148萬元，年增74%，每股純益0.68元；進能服第1季每股純益0.67元，表現優於去年同期每股虧損0.57元。

隨著承接工程案件依進度認列收入，泓德能源第1季營收14.67億元，年增66%，獲利同步成長，歸屬母公司淨利8148萬元，年增74%，每股純益0.68元。

泓德能源董事會今天決議通過由澳洲資產平台ZEBRE投資8000萬澳幣，約新台幣16億元，取得南澳在建的Templers電池儲能系統。

泓德能源指出，Templers案場裝置容量達111MW，目前進行併網測試，預計2025年8月上線，將成為南澳第2大規模的儲能項目，進一步鞏固泓德能源在澳洲電力市場的發展基礎。

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進能服受惠大型太陽能系統專案陸續完工，第1季營收攀高至7.62億元，年增190%，稅後淨利3916萬元，每股純益0.67元，優於去年同期每股虧損0.57元。

進能服董事會今天通過發行2億元綠色可轉換公司債，以及增資旗下地熱開發轉投資公司2.5億元，加速地熱能源布局，北部案場若順利於上半年取得探勘許可，預計2026年展開建置工程。（編輯：張均懋）1140508