奇景：關稅變數客戶展望保守 第2季營收恐季減5%

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（中央社記者張建中新竹8日電）面板驅動IC廠奇景光電今天表示，關稅的不確定因素，客戶普遍對於全球經濟前景及消費者需求預期保守，將影響第2季營運表現不如預期，季營收將季減5%至季增3%。

奇景光電今天公布第1季自結財報，第1季營收2億1510萬美元，季減9.3%，毛利率30.5%，較2024年第4季持平，稅後淨利2000萬美元，每股純益11.4美分，約新台幣3.7元。

奇景光電指出，晶片產品主要在美國境外，被客戶組裝進入面板或模組，跟著面板或模組被銷售到美國等全球市場，估計僅約2%的產品直接出貨到美國市場，因此關稅對奇景業務直接影響並不顯著。

奇景表示，觀察少數客戶為了規避關稅要求提前出貨，更多客戶因關稅的不確定因素，選擇延後下單。客戶普遍對於全球經濟前景及消費者需求展望保守，將影響第2季營運表現不如預期。

奇景預估，第2季營收將較第1季減少5%至增加3%，毛利率約31%，較第1季的30.5%小幅上揚0.5個百分點。

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展望下半年，奇景表示，全球持續關注關稅談判的後續發展，市場能見度低。為因應全球供應鏈重組趨勢，奇景在既有的完整台灣供應鏈之外，進一步強化中國、韓國及新加坡等其他區域的供應鏈，確保生產彈性與成本競爭力，應對地緣政治風險。

奇景指出，面對不穩定環境，大多數面板客戶採取按需求生產的模式，並將庫存維持在低水位。奇景將審慎管控新投片，維持低庫存，持續嚴格控管開支，降低營運成本。（編輯：潘羿菁）1140508