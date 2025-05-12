新台幣強升 蔡明忠：盼對壽險業傷害只是一拳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北12日電）新台幣5月初強升，外界擔心恐衝擊壽險業外幣資產。富邦集團董事長蔡明忠今天表示，希望此次新台幣升值對壽險業的傷害「只是那麼一拳」，並指出壽險業有外價金制度可以減少損失，而持有的美元資產是長期的，短期匯率的波動皆是暫時的。

亞太堅韌研究基金會今天舉辦第3屆國際論壇，富邦集團董事長、同時為亞堅會國際顧問委員會委員的蔡明忠出席分享。

不過5月初面臨新台幣急速升值，外界關注擁有龐大海外資產部位的壽險業衝擊程度。蔡明忠接受媒體聯訪時指出，新台幣的升值，在避險、換匯交易會增加很多，也帶給金融業更多手續費收入。不過，整個金融動盪卻對金融市場不好的，因為金融業最怕長期的不穩定。

蔡明忠說，如果有穩定的市場，不只是金融業，對任何企業的經營都會比較輕鬆。

透過 Google News 追蹤中央社

他進一步說明，對壽險業的衝擊是必然的，並希望這次新台幣升值，「對壽險業的傷害就是這麼一拳」。他說，壽險業的外匯價格變動準備金制度就是讓壽險業在變化時能減少損失。

蔡明忠也表示，台灣壽險業因為持有較多的美元資產且都是長期的，所以短時間匯率的波動都是暫時的。（編輯：潘羿菁）1140512