SelectUSA台灣9家新創入圍 數量連2年全球第一

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（中央社記者曾智怡台北12日電）「選擇美國投資高峰會」在美國馬里蘭州登場，經濟部產業發展署署長邱求慧今天表示，今年全球共48家新創團隊入選，台灣即占9家，已是連續2年入圍數量全球排名第1。

「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）為美國最大規模招商活動，每年都會針對重要產業領域進行新創企業的評選，獲獎新創將可以獲得國際級的投資與跨國業務合作機會。

邱求慧今天在臉書分享，昨天與部長郭智輝飛到華府出席2025年「選擇美國投資高峰會」，台灣的新創團隊連續2年入圍數量全球排名第1，今年全球共48家新創入選，其中台灣就占9家，超越印度和南韓的4家，以及以色列和英國的2家。

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台灣入圍團隊今年將角逐SelectUSA Tech program的AgTech（農業科技）、HealthTech（健康科技）、ICT/Software（軟體與資通訊）、Open Tech（開放科技）4大產業領域獎項。邱求慧表示，這些來自台灣、表現優異的團隊，有不少是他過去一路陪伴、協助從無到有逐漸成長，現在能站上國際舞台，「內心無比感動與欣慰」。

邱求慧透露，在歡迎酒會上，駐美代表俞大㵢、行政院秘書長龔明鑫、郭智輝及美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）分別致詞，展現對新創與台美產業合作的重視。（編輯：張均懋）1140512