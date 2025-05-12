美元走弱與股市震盪 6大壽險4月大虧187.76億

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（中央社記者羅元駿台北12日電）新台幣4月強升3.5%，加上全球股市震盪影響國內壽險業。6大壽險中僅凱基人壽單月沒出現虧損，合計6家人壽公司4月稅後虧損新台幣187.76億元、較3月稅後淨利的合計數大減364.84億元，累計前4月稅後淨利則為397.38億元。

外界憂心4月全球股市震盪、台股大跌，加上新台幣強升逾3.5%，恐讓持有外幣部位較多的壽險公司承壓。根據6大壽險公司公布數據，合計4月單月稅後共虧損187.76億元、較3月合計盈餘177.08億元相比、吞下364.84億元的虧損。

6大壽險公司中，僅凱基人壽躲過單月虧損，4月稅後淨利為4.31億元，今年累計前4月稅後獲利達66.07億元，每股盈餘（EPS）為1.3元。凱基金說明，今年保單銷售動能維持強勁，2025年前4月累計新契約保費收入較去年同期成長超過6成；另在投資方面，雖然4月投資市場波動劇烈，但公司持穩健投資策略，維持穩健的營運表現。

國泰人壽4月稅後虧損25.7億元，不過累計前4月賺156.7億元、EPS為2.49元，穩居6大壽險當中的獲利王。國泰金指出，國壽虧損主要反映新台幣4月強升3.6%，導致避險成本較高。今年以來金融市場波動上升，然投資操作平穩，保險本業動能強勁，整體營運維持穩健。

國泰金進一步說明，4月初美國總統川普公布對等關稅內容超出市場預期，引發金融市場劇烈動盪，美元指數則跌破100價位，創近3年來低位，並推升非美貨幣表現，新台幣兌美元單月大幅升值3.6%，導致避險成本提高，不過整體影響可控。國壽也已預先拉高避險比例、調整替代避險配置，以審慎因應外匯波動風險，

國壽補充，截至4月的外匯價格變動準備金累積餘額仍超過300億元；資本方面4月的淨值比約8%，RBC比率亦遠高法定標準。

富邦人壽4月稅後虧損為24.1億元，富邦金說明，主要是受到美國關稅政策影響，導致全球金融市場產生劇烈變化，尤其是新台幣兌美元4月單月大幅升值，產生兌換損失，累計前4月稅後淨利為249.5億元、EPS為2.11元。

富邦人壽補充，截至4月底，淨值比率約10%、RBC也超過400%，整體資本維持良好，公司將持續密切關注匯率及市場變化並評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

南山人壽則是6大壽險中單月虧損最大者，4月單月稅後虧損達90.89億元，累計前4月稅後淨利為31.03億元、EPS為0.21元。南山人壽表示，單月虧損主要是受到美國對關稅政策議題及投資市場波動影響，以及新台幣兌美元匯率急升不利匯兌損益。

南山人壽說明，公司整體財務狀況健全，清償能力也高於法令規定，資金流動性無虞。而新台幣短期波動幅度劇烈的情況較為罕見，壽險業的資產配置為長期考量，並將持續關注金融巿場變化，透過資產配置分散風險。

新光人壽4月單月稅後虧損38.16億元，累計前4月稅後虧損達148.69億元、EPS為負1.8元，也是6大壽險中唯一單月稅後淨利、累計稅後淨利與EPS均為負數的人壽公司。

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新光人壽表示，4月新台幣走升1.165元導致匯兌損失，但新壽在採用外匯價格變動準備金新制之下，匯兌損失可以用外匯價格變動準備金充抵降低衝擊；另外，4月市場震盪加劇也影響投資獲利，但公司目前的股票部位相對低，且帳上現金充足，將隨時關注市場變化，等待適當時機布局。

中信金子公司台灣人壽4月受到美元大幅貶值影響，產生較大匯兌損失，4月單月稅後虧損13.22億元，累計前4月稅後獲利為42.77億元、EPS為0.69元。（編輯：潘羿菁）1140512