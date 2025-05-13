美中關稅戰暫休兵 台股遇解套賣壓收漲200點
2025/5/13 14:25（5/13 14:31 更新）
（中央社記者潘智義台北13日電）美中關稅戰暫時休兵，美股上演慶祝行情，台股今天早盤大漲近500點，回補對等關稅空方缺口，在面臨解套賣壓下，台股漲勢收斂，終場上漲200.6點，留下約152點的上影線。
加權指數終場收在21330.14點，上漲200.6點，漲幅0.95%，成交值新台幣3905.07億元。
權值股台積電早盤漲33元，攻至990元價位，終場收在969元，漲12元，漲幅1.25%；鴻海收158元，漲5元，漲幅3.27%；聯發科收1355元，上揚40元，漲幅3.04%。
三星、SK海力士宣布調漲DRAM報價，南亞科收在40.9元漲停：華邦電盤中觸及18.2元漲停，終場收在17.9元，漲幅8.16%。
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台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股波段漲勢已回補4月2日對等關稅跳空缺口，甚至來到更高位置，形成短線獲利回吐賣壓，盤中漲勢收斂；後續仍有半導體關稅不確定因素待釐清，台股可能從急漲到緩漲，甚至區間震盪。（編輯：張良知）1140513
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