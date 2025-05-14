台灣新創勇闖SelectUSA Tech 3隊摘下全球前3強

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（中央社記者曾智怡台北14日電）經濟部今年攜手34家新創企業及團隊赴美參加新創競賽活動SelectUSA Tech，共9家入選決賽，評選結果出爐，有1家榮獲全球第2名、2家摘下全球第3名，顯見台灣創新技術研發的國際競爭力與商業化成就。

美國商務部主辦的第11屆「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）11日至14日在華府舉行，台灣由行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝率官方及業界代表團出席，共138家台灣廠商參與，再度蟬聯本屆峰會最大規模的代表團。

郭智輝於峰會期間，針對台美雙邊業者強化布局，進一步開發並行銷全球市場，以及新創企業加強技術、募資與市場合作等課題，與團員分享交流。他也肯定台灣新創企業的表現，並期許新創企業勇於向外拓展，特別應擴大運用台灣優異的醫療水準與頂尖的科技實力，鎖定全球80億人口的大健康市場，掌握重要商機。

經濟部此次攜手34家新創企業及團隊參加新創競賽活動SelectUSA Tech，中企署透過新聞稿表示，今年全球共48家新創企業入選SelectUSA Tech分組決賽，台灣有9家新創企業入選，超越印度、南韓、以色列、英國等國入選隊伍數，已連續2年成為全球入選隊數最多國家。

中企署指出，今年評選結果有1家榮獲全球第2名、2家榮獲全球第3名，顯示台灣創新技術研發的國際競爭力，以及研發成果商業化的成就。

其中，奪得第3名的神瑞人工智慧（DeepRad.AI），運用AI分析低劑量肺部斷層掃描影像並自動生成判讀報告，提升早期肺癌篩檢及心血管疾病檢測效率，為全球高齡社會健康監測提供創新解決方案。

同樣榮獲第3名的張量科技（Tensor Tech），將3個傳統單軸馬達整合為1個三軸球型馬達，重量減少80%，為太空產業帶來突破性創新，目前已成功拓展國內外市場，客戶包括商業公司、學術研究機構及政府單位。

此次榮獲第2名的精準智能（Precise Big Data），結合生成式AI技術與臨床應用，可於4分鐘內完成心電圖分析，辨識20多種心血管疾病並自動生成診斷報告，準確率達到98%，為心血管疾病的早期診斷提供高效、準確的解決方案。

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台灣新創企業入選各領域全球前8強尚有全瑩生技、痛立止科研、瑟鎂科技、穎昌工業、匯嘉健康科技、健得生技等。

中企署表示，台灣新創代表團將在「選擇美國投資高峰會」後，前往舊金山及矽谷參與新創論壇與投資鏈結活動，接續將前往洛杉磯參加Select LA/TW活動，深化與當地創投、加速器及專業顧問等關鍵生態圈夥伴交流，為未來布局美國與全球市場奠定基礎。（編輯：潘羿菁）1140514