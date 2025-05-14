南寶：美對等關稅影響間接 今年營收拚創高目標不變

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（中央社記者潘智義台北14日電）南寶樹脂執行長許明現今天表示，在台灣、亞洲及澳洲市場的營收占比達98%，主要就近供應客戶，幾乎未直接出口美國，美國對等關稅等相關風險與影響較為間接。

南寶樹脂今天舉行線上法說會，許明現指出，第1季優於預期，上半年相對成長，下半年則須看關稅談判，美中談判互減關稅，估計其他國家談判狀況應該也不會太差，因此維持今年成長目標不變。

南寶說明，開發下一代產品，已開始運用在鞋材、半導體、木工等多項重點領域。同時，期盼透過增加高毛利的創新產品比重以提升股東權益報酬率 （ROE）。

在鞋材接著劑業務方面，南寶強調，儘管美國對等關稅帶來不確定性，目前出貨仍維持正常，密切觀察訂單動態及後續發展。不過，由於終端品牌運動鞋售價比鞋廠出廠價高出許多，終端售價有能力調整，以因應高關稅的壓力。

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至於半導體相關應用，如紫外線檢驗產品，南寶表示，客戶有興趣，初期成長速度不會太大，但整體半導體應用產品今年估計可望有2至3倍成長。

南寶統計，2025年第1季歸屬母公司淨利為新台幣7.29億元，每股盈餘6.05元。第1季合併營收55.5億元，年增11.3%，創下同期新高。在營收成長、營運效率提升、產品結構優化下，第1季毛利率達34.4%，較去年同期提升1.2個百分點，創下新高；營業利益率為16.4%，年增1個百分點，也創同期新高。（編輯：潘羿菁）1140514