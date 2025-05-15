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Gogolook於16日改列上市 期許邁入穩定獲利階段

2025/5/15 18:56（5/15 19:06 更新）
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Gogolook將在16日由創新板轉為一般板上市，成為台灣首家改列上市的純AI軟體公司。圖為Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰。（Gogolook提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月15日
Gogolook將在16日由創新板轉為一般板上市，成為台灣首家改列上市的純AI軟體公司。圖為Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰。（Gogolook提供）中央社記者何秀玲傳真 114年5月15日
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（中央社記者何秀玲台北15日電）以陌生來電辨識軟體Whoscall著名的科技服務商Gogolook，16日將由創新板轉為一般板上市，成為台灣首家改列上市的純AI軟體公司。Gogolook表示，今年第1季已實現獲利，象徵營運規模突破「關鍵規模（critical mass）」，正式邁入穩定獲利新階段。

Gogolook共同創辦人暨董事長鄭勝丰表示，第1季獲利表現優於公司預期，象徵公司營運已達長期損益平衡的起點，並可望持續實現季度與年度穩定獲利。未來成長將由3大核心業務驅動，包含消費者端防詐服務、企業端防詐解決方案，以及金融科技應用的穩健發展，奠定長期成長基礎。

企業端業務方面，Gogolook指出，海內外多項合作案持續推進，加上去年收購的全球防詐情資整合平台ScamAdviser已開始展現綜效，預期成長增速較高。

另外，Gogolook持續投入AI防詐技術創新，並拓展海外市場。Gogolook表示，Whoscall訂閱收入將隨用戶數（MAU）成長穩健提升，數位廣告收入在2024年呈現低基期，成長動能緩步回升，今年在MAU持續提升下可望保持穩定或成長。

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金融科技方面，旗下袋鼠金融更加強將流量轉換成營收，加上創新服務順利推進，也可望維持高成長。此外，持續優化獲客效率以及營收規模擴大下，公司有機會更趨近損益平衡。

展望未來，Gogolook表示，將拓展第4與第5項產品線，開拓多元營收動能；同時加速海外擴張，深耕東南亞，布局歐美市場。隨著即將轉列上市，Gogolook將有望邁向營收與獲利成長雙軌並進的成長階段。（編輯：潘羿菁）1140515

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#創新板
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