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台新證員工疑輕生 金管會：無關IPO、調查有無管理疏失

2025/5/15 19:09（5/15 19:17 更新）
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（中央社記者羅元駿台北15日電）台新證券傳有經紀部門營業員輕生，金管會今天指出，經向台新證了解此案表示為個人因素，與近期新募集ETF的員工IPO責任額無關，金管會也將對證券商是否有管理疏失去了解。

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會中說明，此為不幸事件，經與證券公司了解表示為個人因素，與近期新募集ETF的員工IPO責任額無關。

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黃厚銘說明，根據「證券商通報重大偶發事件應遵循事項」第2點規定，所謂重大偶發是指足以影響證券商信譽、危及證券商正常營運、造成客戶權益受損或影響金融秩序等情事。證交所認為此案非屬重大偶發事件，但將持續了解中。

黃厚銘表示，台新證也啟動客戶關懷訪談作業並調閱相關紀錄，截至目前尚未發現異常。金管會將針對證券商是否有管理疏失去了解。（編輯：潘羿菁）1140515

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