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深化銀檢聯防 國泰世華攜手士林地檢署簽防詐MOU

2025/5/15 19:42（5/15 19:56 更新）
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國泰世華銀15日與士林地檢署簽署「聯盟盾專案」合作備忘錄，未來雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警，由國泰世華銀總經理李偉正（左）與士林地檢署檢察長張云綺（右）代表簽署。（國泰世華銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 114年5月15日
國泰世華銀15日與士林地檢署簽署「聯盟盾專案」合作備忘錄，未來雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警，由國泰世華銀總經理李偉正（左）與士林地檢署檢察長張云綺（右）代表簽署。（國泰世華銀行提供）中央社記者羅元駿傳真 114年5月15日
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（中央社記者羅元駿台北15日電）強化銀檢聯防，國泰世華銀今天指出，與士林地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），未來將強化雙方資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率，達成事前管制、阻斷不法金流。

國泰世華銀今天發布新聞稿指出，繼與台北地方檢察署、橋頭地方檢察署後，今天再攜手士林地方檢察署簽署「聯盟盾專案」合作意向書（MOU），雙方將建立可疑金融帳戶的即時通報機制，強化金流監控及風險預警。

國泰世華銀總經理李偉正表示，在主管機關與警政體系支持下，國泰世華阻詐成效連續2年居冠，於民國113年臨櫃攔阻成功件數逾2500件，金額達新台幣20.5億元，顯示「國泰盾」4大防詐策略已具體發揮效果。

李偉正指出，本次與高等檢察署、士林地檢署共同啟動「可疑金融帳戶」通報機制，有望大幅提升未來針對資訊共享、風險預警、資金攔截等偵查與反制行動效率。

國泰世華銀舉例，士林地檢署可依歷年偵結案件中，分享涉及詐欺、洗錢的金融帳戶與犯罪樣態，國泰世華則運用人工智慧（AI）技術及數據布建風險偵測服務，透過監測與比對可疑帳戶樣態，判斷問題癥結點再進行判讀與鎖控，再透過專責窗口即時通報檢方，達成事前管制、阻斷不法金流。

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高等檢察署檢察長張斗輝表示，為防止金融帳戶遭詐團利用，全台各地方檢察署均已於113年底成立運作「可疑帳戶預警中心機制」，透過金融機構的通報，結合檢察機關分析調查，即時溯源偵辦查緝。

士林地檢署指出，盼未來透過分享交流實務情資，結合銀行端科技分析能力，在異常交易發生時，能早期辨識、預警可疑風險，從源頭防堵詐騙與不法金流。（編輯：張均懋）1140515

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