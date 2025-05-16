大同遭工程會停權3年 開盤跌停盤中跌幅收斂

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（中央社記者潘智義台北16日電）大同公司因標案涉違反規定，遭公共工程委員會停權3年，雖然大同強調，該標案早已驗收結案，未存在其他履約爭議，將尋求行政救濟，以維護公司及股東權益；但今天開盤大同股價仍摜至跌停板40.15元，盤中跌約8%。

公共工程委員會申訴審議判斷書說明，大同在2009年承接內政部移民署「外網安全節能終端設備購置案」，2010年承接「陸客來台線上申請平台及入出國通關查驗系統委外建置案」，兩標案構成政府採購法第101條第1項第6款，予以停權3年。

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大同昨天召開重大訊息記者會表示，該標案早已驗收結案，兩標案早已驗收結案，將主張移民署處分違反比例原則，循過往成功案例尋求行政救濟，停權處分僅影響電力事業群投標公共領域權利，將加強民營業務拓展，並擴大海外市場及轉投資業務。

大同強調，目前在手訂單逾新台幣210億元，訂單能見度到2027年，標案對營運影響不大。（編輯：楊凱翔）1140516