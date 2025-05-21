貸款代辦成詐騙 金管會：禁止銀行接受代辦進件

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（中央社記者羅元駿台北21日電）民進黨立委賴惠員關心貸款代辦的詐騙話術讓民眾受騙，金管會今天表示，禁止銀行接受貸款代辦進件，對於詐騙將持續宣導並加強銀行查核，金管會的打詐招數也會與時俱進改變。

金管會主委彭金隆今天出席立法院財委會專題報告並備質詢。

賴惠員質詢指出，民眾申請信用卡時會被調查聯徵紀錄，有詐騙分子以多次的聯徵查詢紀錄不利申請銀行貸款的說法，成為貸款代辦的詐騙話術，甚至很多年輕人負債原因是詐騙。

金管會銀行局長童政彰回應，金管會禁止銀行接受代辦進件，「要求銀行不能接受任何一件代辦」，並加強金融宣導。他說，民眾個人聯徵紀錄的多次查詢，在銀行授信實務上不能作為拒絕貸款的理由。

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賴惠員表示，金管會每年都向民眾宣導不要被騙，但詐騙案件仍多。

彭金隆回應，對於詐騙深惡痛絕，也不能都用老招數，金管會會與銀行持續宣導並加強查核，「打詐是老問題，但要有新方法」。他強調，打擊詐騙不打更詐，金管會的打詐招數也會與時俱進改變。（編輯：張良知）1140521