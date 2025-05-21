加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定
首頁 / 產經

貸款代辦成詐騙 金管會：禁止銀行接受代辦進件

2025/5/21 11:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者羅元駿台北21日電）民進黨立委賴惠員關心貸款代辦的詐騙話術讓民眾受騙，金管會今天表示，禁止銀行接受貸款代辦進件，對於詐騙將持續宣導並加強銀行查核，金管會的打詐招數也會與時俱進改變。

金管會主委彭金隆今天出席立法院財委會專題報告並備質詢。

賴惠員質詢指出，民眾申請信用卡時會被調查聯徵紀錄，有詐騙分子以多次的聯徵查詢紀錄不利申請銀行貸款的說法，成為貸款代辦的詐騙話術，甚至很多年輕人負債原因是詐騙。

金管會銀行局長童政彰回應，金管會禁止銀行接受代辦進件，「要求銀行不能接受任何一件代辦」，並加強金融宣導。他說，民眾個人聯徵紀錄的多次查詢，在銀行授信實務上不能作為拒絕貸款的理由。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

賴惠員表示，金管會每年都向民眾宣導不要被騙，但詐騙案件仍多。

彭金隆回應，對於詐騙深惡痛絕，也不能都用老招數，金管會會與銀行持續宣導並加強查核，「打詐是老問題，但要有新方法」。他強調，打擊詐騙不打更詐，金管會的打詐招數也會與時俱進改變。（編輯：張良知）1140521

賴惠員
傳銀行分行配額新青安放款 財長：會找行庫釐清立委考察國圖南部分館工程進度 預計115年初完工
彭金隆
立院初審 壽險保單解約金豁免門檻全國一致海委會攜手金管會推藍海ESG 擴大海洋保育合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：