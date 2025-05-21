IPO責任額引起營業員檢舉 彭金隆：發文請公會了解

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（中央社記者羅元駿台北21日電）國民黨立委李彥秀質詢近期營業員IPO責任額檢舉議題，金管會主委彭金隆表示，金融機構業務單位有責任額是普遍現象，針對此事也已發文給券商公會與投信投顧公會研議檢討，請公會先了解狀況，未來將再擬定相關自律規範。

彭金隆今天出席立法院財委會專題報告並備質詢。

李彥秀今天在財委會質詢近期IPO責任額引起營業員寫檢舉信件，有關責任額壓力，金管會是否有關注業者合理的做法或是相關調整改善。

彭金隆指出，金融機構的業務單位有責任額是普遍的現象，金融機構是高度監理的行業，金管會收到檢舉信後非常重視，第一時間已在業務會議上討論並了解狀況，也要求相關業務局了解是否有違反勞動法或是促進不當銷售等。

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彭金隆進一步說明，已發文給券商公會與投信投顧公會研議檢討，「先請公會去了解狀況，未來將再擬定相關自律規範」，訂出合理範圍。

金管會5月中起收到約100多封檢舉信，內容有關投信公司發行ETF時，對證券營業員與銀行理專的募集責任額制度一事。金管會當時也表示，內容涉及10家券商、9家投信與1家銀行，共20家金融機構。（編輯：楊凱翔）1140521