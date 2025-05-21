公股銀行員涉詐 莊翠雲允督促設警示戶專責監理單位

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（中央社記者張璦台北21日電）公股銀行近來傳出行員涉詐，立委今天提議9大行庫應在總行設置專責監理單位，督導各分行針對警示戶的開戶流程進行檢討，並導入AI阻詐，財政部長莊翠雲對此表示，認同相關作法，會請公股銀行精進相關機制。

立法院財政委員會今天邀請財政部、金管會、中央銀行就「房屋稅2.0課徵亂象與金融機構對不動產融資緊縮及中央銀行信用管制措施對房地產交易之影響」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委王世堅質詢時說，近來發生台灣銀行行員涉嫌與他人共組詐騙集團遭地檢署起訴，第一銀行行員也因疑似在2年前涉詐，近日遭檢警偵訊，一間是龍頭銀行、一間是模範銀行，如今卻與詐團勾結，著實荒唐。

王世堅要求，實務上應要檢討警示戶的開戶流程，追查有沒有疏忽或者不法，這個責任應由總行專責督導監理，希望財政部督促9大公股行庫在總行設置相關單位，監理各分行對警示戶的開戶流程做檢討，並導入人工智慧（AI）阻詐。

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列席備詢的莊翠雲表示認同應該這樣執行，並允諾會請公股銀行精進相關機制。

針對改善措施，台銀先前指出，相關違失人員已進行相關懲處，此案案發時，董事會稽核處隨即啟動查核，並就此案成立跨部處工作小組，召開多次工作小組會議，全面檢視相關規範及作業；針對此案所涉有關外出開戶作業、匯款作業及帳戶監控等缺失事項逐一檢討，擬定多項強化措施，精進內控機制，加強對行員異常交易的管控及生活管理。（編輯：蘇志宗）1140521