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中華車：MG銷售漸恢復 盼政府溝通關稅

2025/5/21 17:34（5/21 18:01 更新）
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中華車21日下午指出，今年自主品牌車款成長可期，電動商用車規劃第3季量產上市。（中央社檔案照片）
中華車21日下午指出，今年自主品牌車款成長可期，電動商用車規劃第3季量產上市。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）中華車副總經理錢經武今天指出，今年自主品牌車款成長可期，電動商用車規劃第3季量產上市，MG車款掛牌銷售陸續恢復，匯率影響不大，關稅議題期盼政府朝向汰舊換新減免貨物稅方向溝通。

中華車今天受邀參加券商舉辦線上法人說明會，觀察第1季市況，錢經武指出，第1季台灣小車市場總銷量9.8萬輛，年減11.2%，其中國產車總銷售輛數5萬輛，年減15.5%。

錢經武表示，中華車由於多元品牌銷售量因應政策調整減少，銷售輛數年減31.8%，但受惠新車上市，第1季內銷提車（含代工）實績1.2萬輛，季成長35.2%，其中自主品牌領牌市占率年成長1.6%。

展望今年表現，錢經武指出，大部分品牌車廠預期和2024年相比下降，不過中華車有自主研發J SPACE箱型車款加持，以及包括ET35電動商用車等自主品牌助攻，今年有努力空間，不過仍需觀察美國關稅政策進展和經濟變動因素。

在ET35電動商用車進展，中華車表示，規劃今年第3季量產上市，全車國產化率超過9成，涵蓋底盤、動力系統到電池芯和模組，今年不斷測試市場並持續推動。

中華車說明，電動商用車自主研發設計，並與工研院機械研究所共同開發底盤動力系統，並攜手國內汽車與資通訊（ICT）夥伴，共同開發電池、電控、馬達三電系統、一體式電後軸、自動駕駛輔助系統（ADAS）、物聯網IoT及快充控制器等關鍵零配件，目標打造電動車國家隊。

除了ET35商用電動車，中華車表示，今年底規劃準備量產日系品牌車廠小型新車款，最快今年底至明年初期間亮相。

法人問及MG車款銷售進展，錢經武指出，2024年初期上市訂單量較高，2024上半年大量交車，為支持「在地化供應鏈合作價值比率」新政策，下半年中華車調整供應，今年起逐步恢復生產，銷售動力需要時間恢復，預期掛牌數可陸續增加。

至於是否導入MG新車款，錢經武指出，中華車持續討論未定案，繼續發展多品牌策略。

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談到關稅和貨物稅議題，錢經武表示，關稅政策進展對台灣汽車產業影響，待台灣和美國雙方政府協商，期盼政府朝向汰舊換新減免貨物稅方向溝通。

至於新台幣匯率影響，中華車說明，外銷美元計價占比低，新台幣匯率升值影響不大，且中華車較多海外採購原物料，台幣升值有助獲利表現，中華車主要關注交叉匯率因素。（編輯：張均懋）1140521

錢經武
中華車：年底準備量產三菱新車 溝通汽車關稅議題
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